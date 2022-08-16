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Ceyhun Fersoy vefat eden Rasim Öztekin’in son gününü anlattı!

Ceyhun Fersoy vefat eden Rasim Öztekin’in son gününü anlattı!
16.08.2022 00:55 - Son Güncelleme: 16.08.2022 01:38

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2004 yılında kalp yetmezliği tanısı konan usta sanatçı Rasim Öztekin, 8 Mart 2021 tarihinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Öztekin, 62 yaşında vefat etti. Rasim Öztekin'in Seksenler dizisindeki rol arkadaşı Kemal Kuruçay da Ekim 2021'de aynı nedenden 59 yaşında vefat etti. Rol arkadaşlarının peş peşe gelen acı haberleriyle sarsılan Ceyhun Fersoy, verdiği bir röportajda usta oyuncuların son günlerini anlattı. Özel hayatına dair de samimi açıklamalarda bulunan Fersoy'un sözleri yürek sızlattı. İşte Seksenler'in Şahin'i Ceyhun Fersoy'un o açıklamaları...

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