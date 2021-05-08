Ceyda Ersoy'dan intihar girişimi! Acun kendisine iş vermedi diye intihar mı etti?

Cicişler olarak tanınan Esra-Ceyda Ersoy kardeşler bomba bir olay ile magazin gündemine düştü. Esra Ersoy, sosyal medya hesabında kardeşi Ceyda Ersoy'un intihar girişiminde bulunduğunu açıkladı. Ersoy, sebebini ise Acun Ilıcalı olarak gösterdi. İşte detaylar…

Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerden şoke eden bir haber geldi. Esra Ersoy, sosyal medya hesabında yayınladığı video ile magazin gündemine bomba gibi düştü.

Esra Ersoy, söz konusu videoda Acun Ilıcalı iş vermediği için kardeşi Ceyda Ersoy'un intihar girişiminde bulunduğunu sosyal medya hesabından açıkladı.

Ceyda'nın sedyedeki görüntülerini Instagram sayfasında yayınlayan Esra Ersoy, kardeşinin komada olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ceyda'm benim 'Acun bana iş vermiyor' diye intihar edilir mi? Kariyer yapamıyorum diye evdeki tüm ilaçları içmiş, komalık oldu.Bilinci gitmiş canım kardeşimin evdeki tüm ilaçları içmiş. Bu arada Hasan Şeker'in yeğenleriyiz biz tüm Çukurova tanır ailemizi ileri geri konuşanlar bir kendine gelsin"