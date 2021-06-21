Ceyda Ersoy ablasından dayak yedi! “Benden 5 yaş büyük olan bu 82’lik kadını ablalıktan reddediyorum”

Ciciş Kardeşler olarak tanınan Esra-Ceyda Ersoy cephesinde beklenmedik bir olay gerçekleşti. Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen iki kız kardeş birbirine girdi. Ablası Esra Ersoy tarafından şiddet gördüğünü iddia eden Ceyda Ersoy, göğsündeki ve yüzündeki darp izlerini sosyal medya hesabında yayınlayarak isyan etti.

Ciciş Kardeşler'den Ceyda Ersoy, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşkına çevirdi.

Ceyda Ersoy, Instagram hesabında bir paylaşımda bulunarak ablası Esra Ersoy tarafından şiddet gördüğünü iddia etti.

Ersoy, sosyal medyadan paylaştığı ve ablasını da etiketlediği fotoğrafın üzerine şu notu düştü: "Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Adını yazmak dahi bile istemiyorum. Benden 5 yaş büyük olan bu 82'lik kadını ablalıktan reddediyorum. Onu bir daha asla takip etmeyeceğim. Yüzünü, gözlerini ve diğer pisliklerini görmek dahi söz konusu olamaz artık. Kız kardeşini kıskanan zavallı bir akıl hastası 37 yani 40'lık kadın"

Ceyda Ersoy'un yüzündeki ve göğsündeki darp izleri dikkat çekti. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Ceyda Ersoy'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.