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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki paylaştı: Vatandaşlarımızın yuvalarına dönmeleri için dinlenmeden çalışıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki paylaştı: Vatandaşlarımızın yuvalarına dönmeleri için dinlenmeden çalışıyoruz
26.06.2023 11:13

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesine bağlı üç köyde yürütülen konut yapım çalışmalarını anlatan bir videoyu, resmî sosyal medya hesabından yayımladı. Bakan Özhaseki, paylaşımındaki mesajında, “Depremden etkilenen şehirlerimizde, vatandaşlarımızın huzurlu yuvalarına bir an evvel kavuşabilmeleri ve hayatın normale dönmesi için durup dinlenmeden çalışıyoruz. Türkoğlu'ndaki 3 köyümüzde yöresel mimariye uygun olarak 92 ev inşa ediyoruz. Hemşerilerimiz inşallah kısa bir süre içinde yuvalarına yerleşecekler.” ifadelerini kullandı.

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