Ceren Benderlioğlu spor yaptığı anları paylaştı!

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ömür Façalı karakterini canlandıran Ceren Benderlioğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ilgi odağı oldu. Başarılı oyunculuk performansı ile beğeni toplayan Benderlioğlu, bu kez güzelliği ve fit haliyle adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, spor salonunda çektiği bir videoyu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Benderlioğlu'nun spor yaptığı anlar büyük ilgi görerek kısa sürede gündem oldu. İşte Ceren Benderlioğlu'nın sosyal medyayı sallayan spor paylaşımı....