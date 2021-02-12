Cennet Mahallesi'nin minik Ayşe'si Belemir Temizsoy öyle böyle değişmedi! Belemir Temizsoy Hadise'nin ikizi oldu çıktı

Bir zamanın popüler dizisi Cennet Mahallesi, özellikle çocuk ve genç oyuncularının yetişkinlik halleriyle ilgi görmeye devam ediyor. Oyuncu kadrosunda Melek Baykal, Alişan, Çağla Şıkel, Özkan Uğur, Fatoş Kabasakal, Erol Günaydın, Zeki Alasya, Ayten Erman, Serhat Özcan, Melih Çardak, Levent Tülek, Zihni Göktay gibi isimleri bulunduran ve hala da çok izlenen Cennet Mahallesi'nin oyuncularının son halleri merak konusu. Dizide rol alan ve Ayşe karakterine hayat veren Belemir Temizsoy'un son hali tıpkı Hadise.