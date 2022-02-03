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Cemal Can Canseven'den Evrim Keklik'in Nisa sözlerine tepki: Paramparça ederim!

Cemal Can Canseven'den Evrim Keklik'in Nisa sözlerine tepki: Paramparça ederim!
03.02.2022 19:49

OTOMATİK OYNAT

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Survivor 2022 All-Star'da Evrim Keklik eleme adayı oldu, ortalık birbirine girdi. TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Survivor 2022'de Evrim Keklik'in Birsen Bekgöz, Barış Murat Yağcı ve Mert Öcal ile birlikte potaya girmesinin ardından 'yakayım mı tüm gemileri' çıkışı olay oldu. Sonrasında Nisa Bölükbaşı'yı diline dolan Evrim Keklik son olarak işe 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven'i karıştırınca olanlar oldu. Meraklıları Cemal Can ve Nisa neden küstü merak ederken, Evrim Keklik de 'söylesin bakalım neden küstüler' diyerek konuyu konseye taşıyınca, Cemal Can Canseven Instagram hesabından açıklama yaptı. İşte Cemal Can Canseven'in açıklaması.

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