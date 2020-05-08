Cem Yılmaz'ın evinden çıkarken görüntülenen Serenay Sarıkaya'nın şaşırtan tepkisi! 'Bu ne gerginlik?'

08.05.2020 11:57

Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz, aşklarına dolu dizgin devam ediyor. 2020'nin bomba aşkları arasında yer alan Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın evleneceği yönündeki iddialara Yılmaz'dan, "Haberim olursa evlenmem, evlensem haberim olur" şeklinde yanıt geldi. 28 yaşındaki Serenay Sarıkaya ile 47 yaşındaki Cem Yılmaz, önceki gün Cem Yılmaz'ın Etiler'deki evinden çıkarken görüntülendi. İkili objektifleri görünce gerildi. İşte Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın birlikte yaşadığı ev...

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya, önceki gün Cem Yılmaz'ın Etiler'deki evinin önünde görüntülendi. Yılmaz, cipin içinde sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın evden çıkmasını beklerken, 28 yaşındaki Sarıkaya, kapıda objektifleri görünce verdiği tepkiyle dikkat çekti. Cem ve Serenay'ın yüzündeki gerginlik kameralara işte böyle yansıdı...

Cem Yılmaz, önceki gün Etiler'deki evinin önünde görüntülendi.

Yılmaz, cipin içinde, sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın evden çıkmasını bekliyordu.

Posta gazetesinde yer alan habere göre; 28 yaşındaki güzel oyuncu, objektifleri görünce kapıda kalakaldı.

EVLİLİK SORUSU!

Daha sonra şaşkınlığını atlatıp cipe binen Serenay, evliliğe dair sorulara yanıt vermedi.

47 yaşındaki Yılmaz ise kameraları fark edince gerildi.

Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın, salgının ardından nikah masasına oturacağı iddia edilmişti.

Yılmaz, evllilik haberleri sonrası sosyal medya hesabından "Haberim olursa evlenmem, evlensem haberim olur" mesajını paylaşmıştı.

Serenay Sarıkaya, karantina döneminde negatif haber almanın kendisine iyi gelmediğini ve sosyal medya detoksu yaptığını söyledi.



Instagram'dan canlı yapan oyuncu, "Teknolojiden uzak kalmak benim tercihim oldu. Sosyal medya detoksu yapmak hoşuma gitti. Oralarda yanlış bilgi ve panik var. Neyin doğru olup olmadığını bilemiyorsunuz. Felsefeme güzel haberleri ve enerjileri çoğaltmak uyuyor" dedi.

Bir süredir yaşadıkları aşkla gündemde olan ve artık kameralardan kaçmayan Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz, karantinanın 20. gününde de evden çıkarken görüntülenmişti.

Muhabirlerin "Serenay Hanım haftalardır sizde" sorusuna "Konuşmak istemiyorum." diye cevap veren Cem Yılmaz'ın gergin tavırları dikkat çekmişti.

Cem Yılmaz'ın aksine Sarıkaya ise gayet rahat ve sempatik tavırlarıyla kameralara yansıdı. Öte yandan çiftin her gün evlerinde Sarıkaya'nın spor hocasına telefonla bağlanarak antrenman yaptıkları öğrenildi.