Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkında son dakika! Artık kaçmak yok... El ele, göz göze... 07.03.2020 12:17

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkının, Atina'da ayyuka çıkması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü... Bir süredir Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın aşk yaşadığı iddia ediliyor hatta Serenay Sarıkaya'nın Defne Samyeli-Cem Yılmaz ayrılığının nedeni olduğu belirtiliyordu. Taraflardan konuya dair bir açıklama gelmese de Cem Yılmaz'ın katıldığı bir programda 'Serenay Sarıkaya'nın fotoğraflarına dalıp gidiyorum' demesi iddiaları güçlendiriyordu. Nitekim iddialara doğru çıktı, Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz Atina'da görüntülendi. Uzun süredir kaçakları oynayan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz ilk kez yan yana görüntü ve röportaj verdi. İşte Serenay ve Cem'in o anları...

ARTIK KAÇMAK YOK!

Önce ünlü çift, yemek yedikleri bir mekanda küçük bir hayranlarının isteğini geri çevirmedi ve fotoğraf çektirdi.

'KÜÇÜCÜĞÜM, HER ŞEYİM'

Kısa bir süre önce aşk yaşamaya başlayan ancak hiç yan yana görüntülenmeyen Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, dün akşam Sarıyer'deki bir mekandan birlikte çıktı. Kapının önünde bekleyen basın mensuplarının yanına gelen ikili, haklarında merak edilen soruları da cevapladı.

"NEŞELİ VE MUTLUYUZ"

Kendilerini bekleyen muhabirlerle sohbet eden ikiliden Yılmaz, "İlk defa görüntülüyoruz" sözlerine "Evet, çok heyecanlıyız" diyerek cevap verdi.Ünlü komedyen muhabirlerin sorduğu sorulara Serenay Sarıkaya'nın gözlerinin içine bakarak esprili bir dille cevap verdi. Bu zamana kadar yan yana görüntülenmeyen ve aşklarıyla ilgili sorulara kaçamak cevaplar veren Yılmaz, "Bu zamana kadar ben sinirli Serenay sevimli olduğu artık ben sevimliyim Serenay sinirli gibi yapacak" dedi.İlişkilerinden bahseden komedyen "Her şey gördüğünüz gibi neşeli, mutluyuz..." derken Serenay Sarıkaya'nın neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.

Çift, soruları yanıtladıktan sonra aynı araca bindi. Neşeli halleri dikkatlerden kaçmayan Cem Yılmaz, sevgilisi Serenay Sarıkaya'ya Yalın'ın 'Küçücüğüm her şeyim' şarkısını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Uzun bir süredir Cem Yılmaz'la aşk yaşayan Defne Samyeli, geçtiğimiz sene Kasım ayında ilişkisini noktalamıştı. Cem Yılmaz tarafından ihanete uğradığını doğrulayan Defne Samyeli, Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın aşk yaşamaya başladığını öğrendikten sonra yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Ekim ayında 3. şahıslarla ilgili açıklama yapmış işini sağduyulu yapanları ayırmıştım. Ben bilmiyormuşum. Görmemişim, hiç ihtimal vermedim. Hiç konduramadım. O duyguyla sert bir yazı yazdım. Ben sizi nasıl asıl haberlerde mazur gördüysem, siz de beni mazur görün" Eski sevgilisi Defne Samyeli'nin ihaneti kabul ederek "Konduramadım" demesi üzerine konuşan Cem Yılmaz, "Hiç bir şey söylemeyeceğim" diyerek konuyu kapatmıştı.