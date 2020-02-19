Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya aşkını ilan etti! Yaptığı yorumla sosyal medyayı salladı 19.02.2020 14:42

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüş hatta önceki gün ikilinin evleneceği yönünde iddialar herkesi şoke etmişti. Herkesin inanmakta gçlük çektiği Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz aşkı sosyal medyaya taşındı. Yeni bir reklam filminde rol alacak olan Serenay Sarıkaya çekimlerden kareleri "Size bir sır vereceğim, ama şimdi değil..." notuyla Instagram hesabından paylaştı. Sevgilisi Cem Yılmaz ise Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafına yaptığı yorumla dikkat çekti.

tina'da görüntülenen ve aşkları ortaya çıkan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya artık ilişkilerini gizlemiyor. Birlikte gittikleri Atina tatilindeki fotoğraflarla belgelenen aşk, Sarıkaya'nın da, "Her şey göründüğü gibi" sözleriyle itiraf edilmişti.

CEM YILMAZ'DAN YORUM GECİKMEDİ

Yeni bir reklam filminde rol alacak olan Serenay Sarıkaya çekimlerden kareleri "Size bir sır vereceğim, ama şimdi değil..." notuyla Instagram hesabından paylaştı. Sevgilisi Cem Yılmaz ise Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafına gül emojisiyle yorum yaptı.