Cem Yılmaz ile adı aşk dedikodularına karışan Saadet Özsırkıntı, Serenay Sarıkaya'ya övgüler yağdırmış

Bir küs bir barışık 10 ay devam eden Serenay Sarıkaya - Cem Yılmaz aşkının bitmesinin ardından ortaya öyle bir iddia atıldı ki, magazin gündeminde yer yerinden oynadı. Cem Yılmaz'ın gösterisinden sonra kendisini kuliste ziyaret eden güzel sunucu Saadet Özsırkıntı ile yakınlaştığı söyleniyor. Bu söylentinin ardından magazin severlerin aklına O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programı geldi. Saadet Özsırkıntı, Serenay Sarıkaya sahneye çıkmadan önce kuliste Serenay'a övgüler yağdırmıştı. İşte o anlar...