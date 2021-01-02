Cem Yılmaz fotoğraflarına dalıp gittiği Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan takipten çıkardı! Bununla da yetinmedi bakın ne paylaştı

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya, Kasım 2019’da sevgili olmuş, geçen ekimde yollarını ayırmıştı. Karantina günlerini birlikte geçiren sevgililer geçen ekimde yollarını ayırmıştı. Günün takip haberi, eski sevgililer Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'dan geldi. Yılmaz, önce eski aşkını Instagram'dan takip etmeyi bıraktı sonra da paylaştığı fotoğrafla gönderme yaptı. Öte yandan Serenay Sarıkaya'da boş durmadı ve imalı bir paylaşımla herkesi şaşırttı.

2020 yılın en çok konuşulan olayı Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın birlikteliği oldu. Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile olan ilişkisini sonlandırmış hemen ardından oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ancak çiftin mutluluğu da sene bitmeden son buldu ve iki ünlü isim yollarını ayırdı.

Cem Yılmaz, yılbaşı gecesi Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan takip etmeyi bıraktı.

Mayısta paylaştığı fotoğrafı ise silmedi. Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'ı takibe devam ediyor.

"ACIZIK AŞIM, AĞRISIZ BAŞIM"

Bununla da yetinmeyen Cem Yılmaz, yılbaşı akşamı içki masasının fotoğrafını paylaşarak Sarıkaya'ya gönderme yaptı. Yeni yıla yalnız giren komedyen Instagram'dan "Azıcık aşım, ağrısız başım" notuyla paylaşım yaptı.

İLİŞKİLERİ OLAY OLMUŞTU

2020 yılın en çok konuşulan olayı Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın birlikteliği oldu. Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile olan ilişkisini sonlandırmış hemen ardından oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Sürpriz birliktelik tartışmaları da beraberinde getirmişti. Samyeli, Yılmaz ve Sarıkaya aşkına "Görmemişim, hiç ihtimal vermedim. Hiç konduramadım" açıklamasıyla tepki göstermişti.

Çok konuşulan Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz birlikteliği ekim ayında Yılmaz'ın 'ayrıldınız mı?' sorusuna verdiği 'evet' cevabıyla son buldu. İkili o günden sonra hiçbir araya gelmedi. Çift ayrılık soruları karşısında sessiz kalmayı tercih etti.

BİR PAYLAŞIM DA SERENAY'DAN

Aşk yorgunu Sarıkaya, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. 2

"DERSİMİZİ ALDIK..."

Serenay Sarıkaya, yaptığı paylaşıma "2020 bize çok şey öğrettin... Dersimizi aldık... 2021 senden çok umutluyuz. Sağlıkla gel, huzur, neşe, iyilik, güzellik, bolluk bereket getir... Annemle herkese gönülden harika bir yıl diliyoruz. Kucak dolusu sevgiler, öpücükler..." mesajını not düştü.

Sarıkaya'nın paylaşımı büyük ilgi görürken, manidar mesajı da hayranlarının dikkatini çekti.