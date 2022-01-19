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Cem Belevi'den İrem Derici'ye 96 gün ayrılığa 96 gül!

Cem Belevi'den İrem Derici'ye 96 gün ayrılığa 96 gül!
19.01.2022 15:38

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İrem derici, yine yaptı yapacağını. Geçtiğimiz aylarda Cem Belevi'yi ima ederek, "Çok fena aldatıldım" açıklaması yapan Derici, popçuyu sosyal medyadan silmişti. Ancak önceki gün ilginç bir gelişme yaşandı. İki ünlü isim yeniden takipleşmeye başladı. Kısa bir süre sonra ise İrem Derici ellerinde güllerle paylaşım yaptı. Bu çiçekleri Cem Belevi'nin gönderdiği ve Derici'nin aşkını affettiği öğrenildi. Belevi, ayrılığın 96 gün olduğu ve bunun için Derici'ye, 96 gül gönderdiği yönündeki haberlerle ilgili "Böyle bir olayı yalanlamıyorum barışmış olabiliriz. İrem dünya tatlısı birisi, en güzel gülleri hak ediyor." ifadelerini kullandı.

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