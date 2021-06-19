Cedi Osman’la aşk yaşayan Ebru Şahin aileye girdi

Atv ekranlarının sevilen dizisi Hercai’de canlandırdığı Reyyan karakteriyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Ebru Şahin, sevgilisi Cedi Osman ile evlilik yolunda ilerliyor. Geçtiğimiz haftalarda milli basketbolcunun anne ile babasıyla tanışan oyuncu, şimdi ise Gülden Osman'la bir araya geldi. Şahin, Gülden Osman’la birlikte A Milli Basketbol takımımızın hazırlık maçında Rusya ile karşılaşmasını tribünden izledi. O anlar ise sosyal medyaya damga vurdu.

TRİBÜNDEN İZLEDİ

Şahin şimdi ise Gülden Osman'la bir araya geldi. Şahin, Gülden Osman'la birlikte A Milli Basketbol takımımızın hazırlık maçında Rusya ile karşılaşmasını tribünden izledi.

Türkiye'nin 80-62 kazandığı karşılaşmayı Gülden Osman'la birlikte takip eden Ebru Şahin, o anları sosyal medyada paylaşmayı da ihmal etmedi.

Ebru Şahin'in paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken oyuncunun hayranları "Ebru aileye girdi" yorumlarında bulundu.

İşte Ebru Şahin'in çok konuşulan o paylaşımı…