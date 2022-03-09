Cedi Osman’dan “Geleceğin Güçlü Kadınları” gecesinde sevgilisi Ebru Şahin’e büyük jest

Geleceğin Güçlü Kadınları projesi kapsamında Türk kadın tasarımcıların "1940'lardan günümüze" konseptinde hazırladığı tasarımları kendi alanında başarılı 24 ünlü isim podyumda sergiledi. Destan dizisinde Akkız karakterini canlandıran ve başarılı oyunculuğuyla kendine hayran bırakan Ebru Şahin de podyumda yürüyenler arasında yer aldı. Çağla Şıkel'in sunuculuğunu yaptığı ve Cem Yılmaz'ın açık arttırmayı yönettiği etkinlikte güzelliğiyle göz kamaştıran Ebru Şahin'e sevgilisi Cedi Osman'dan büyük jest geldi. Geleceğin Güçlü Kadınları defilesine görüntülü olarak bağlanan Cedi Osman, sevgilisinin podyumda giydiği elbiseyi satın alarak genç kadınlara burs desteğinde bulundu.