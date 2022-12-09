Cansu Nur Çufalı kocası Yusuf Yosi Özlevi'yi mekan çıkışı evire çevire dövdü

Tekstilci Yusuf Yosi Özlevi, eski manken ve sosyal medya fenomeni eşi Cansu Nur Çufalı'ya 2 milyon lira tazminat talepli boşanma davası açmıştı.Boşanma davaları devam eden ikilinin arasındaki gerilim sürüyor. Çufalı daha önce eşinin kendisini Yasmin Erbil ile aldattığını da söylemiş ve Erbil tarafından iddialar yalanlanmıştı.Özlevi, eşinin iddiaları sonrası Aile Mahkemesi'ne başvurarak, eşine karşı 1 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Eşinin kendisine iftira attığını ve para koparmak için olmayan aldatma hikayelerini varmış gibi anlattığını ileri süren işadamı, eşinden 2 milyon lira tazminat ile çocuğun velayetini talep etti.Cansu Nur Çufalı da Aile Mahkemesi'ne başvurarak, eşine karşı koruma kararı aldırdı.

Taraflar arasında çekişmeli olarak başlayan boşanma davası devam ederken, flaş bir gelişme yaşandı. Sabah'ın haberine göre; 11 Kasım gecesi Kuruçeşme'deki ünlü bir eğlence mekanına giden işadamı, karşısında eşi Cansu Nur'u gördü. Gecenin ilerleyen saatleri olduğu için eşinin yanına giden Özlevi, "Çocuğu her gece evde bırakıp geziyorsun. Burada ne işin var?" diyerek tepki gösterdi.

İddiaya göre genç kadın, kendisine tepki gösteren eşine "Sen bana karışamazsın" diyerek tepki gösterdi ve çantayı eline alarak, eşine vurmaya başladı. Taraflar arasındaki kavgayı mekan güvenliği engelledi.

YÜZÜNDE VE BURNUNDA YIRTIKLAR VAR

Eşi tarafından darp edilen işadamı Yusuf Yosi Özlevi'nin aldığı darbeler sonrası yüzü ile burnunda kanama ve yırtıklar oluştu. Beşiktaş'taki özel bir hastaneye giderek 'basit şekilde tıbbi müdahale ile giderilebilecek yaraları var' şeklinde rapor alan işadamı eşinden şikayetçi oldu.

NELER OLMUŞTU?

Oyuncular Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil hakkında şaşkına çeviren bir iddia ortaya atılmıştı.

Söylemezsem Olmaz programının iddiasına göre; Yasmin Erbil, ünlü bir influencer ile evli olan bir tekstilciyle sevgiliydi.Instagram paylaşımlarıyla tanınan Cansu Nur Çufalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşi Yusuf Yosi Özlevi'nin kendisini ünlü bir oyuncuyla aldattığını iddia etmişti.

Söylemezsem Olmaz adlı programda bu ismin, oyuncular Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kendileri gibi oyunculuk yapan kızları Yasmin Erbil olduğu iddia edilmişti.

Cansu Özlevi, yakın arkadaşının o kadının Yasmin Erbil olduğunu kendisine ilettiğini söyledi. Söylemezsem Olmaz yayınına katılan Cansu, "Ben görmedim, bilmiyorum. Arkadaşım, Yasmin'in eşimle flörtleştiğini söyledi" açıklamasını yapmıştı.

Cansu Özlevi daha sonra "Arkadaşımın söylediklerine inandım, Yasmin Erbil'den ve ailesinden özür diliyorum" açıklamasında bulundu. Bu anları evinde izleyen Mehmet Ali Erbil'in kızı ekranı paylaşarak "Özrünüzü kabul etmiyorum" demişti.

Sosyal medya hesabından bir yazı paylaşan Yasmin Erbil, "Ünlü olmak için insanlara iftira atmak 90'larda kalmadı mı?" demişti.Yasmin Erbil'in avukatı Murat Teber de konuyla ilgili hukuki süreci başlattıklarını açıklamıştı.

"YALAN, İĞRENÇ, ASILSIZ İTHAM"

Bir TV programında müvekkilim Yasmin Erbil hakkında yalan, iğrenç ve insanlık onuru ile bağdamayacak şekilde asılsız ithamlar içeren ifadeler kullanılmıştır. Müvekkilim söz konusu kişileri hiçbir surette tanımamaktadır. Bu yalan ve çirkin ifadeleri kullanan muhatap hakkında tüm hukuki süreçler başlatılmıştır.Mehmet Ali ve Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin son dönemde dekolteli paylaşımları ile sık sık gündeme geliyor...