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Cansu Dere’nin Miles Chamley ile pozu sosyal medyayı salladı!

Cansu Dere’nin Miles Chamley ile pozu sosyal medyayı salladı!
07.01.2022 17:54

OTOMATİK OYNAT

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Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Asya karakteriyle izleyici karşısına çıkan Cansu Dere, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla adından söz ettirdi. Dere, Dünya Eskrim Şampiyonu Miles Chamley – Watson ile poz verdi. Eskrimin Süpermen'i olarak da anılan Miles Chamley – Watson'la olan fotoğraflar yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Verdiği pozları Instagram sayfasında yayınlayan Cansu Dere'nin paylaşımı, kısa sürede beğeni rekoru kırdı. İşte Cansu Dere'nin sosyal medyayı sallayan o paylaşımları...

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