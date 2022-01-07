Cansu Dere’nin Miles Chamley ile pozu sosyal medyayı salladı!

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Asya karakteriyle izleyici karşısına çıkan Cansu Dere, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla adından söz ettirdi. Dere, Dünya Eskrim Şampiyonu Miles Chamley – Watson ile poz verdi. Eskrimin Süpermen'i olarak da anılan Miles Chamley – Watson'la olan fotoğraflar yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Verdiği pozları Instagram sayfasında yayınlayan Cansu Dere'nin paylaşımı, kısa sürede beğeni rekoru kırdı. İşte Cansu Dere'nin sosyal medyayı sallayan o paylaşımları...