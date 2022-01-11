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Cansu Dere'den mayolu pozlar! Fit fiziği dikkat çekti

Cansu Dere'den mayolu pozlar! Fit fiziği dikkat çekti
11.01.2022 22:20

OTOMATİK OYNAT

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Başrollerini Melis Sezen ve Caner Cindoruk ile üstlendiği Sadakatsiz dizisinde Asya karakterini canlandıran ünlü oyuncu Cansu Dere bir dergiye verdiği pozlarla ortalığı kasıp kavurdu. Cansu Dere, Dünya Eskrim Şampiyonu Miles Chamley Watson ile poz verdi. Eskrimin Süpermen'i olarak da anılan Miles Chamley - Watson'la olan fotoğraflar yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Sonrasında Cansu Dere'nin Miles Chamley - Watson ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Ve o çekimlerin devam fotoğrafları geldi. Hem de ne fotoğraflar....

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