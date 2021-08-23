Cansu Dere’den mayolu paylaşım! Hayranları mest oldu…

Cansu Dere’den mayolu paylaşım! Başrollerini Melis Sezen ve Caner Cindoruk ile paylaştığı Sadakatsiz dizisinde Asya karakterine can veren Cansu Dere, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Meslektaşlarının aksine sosyal medyayı aktif kullanmayan Dere, rengarenk mayosu ile verdiği bir pozu sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Sıfır makyaj objektif karşısına çıkan Dere, tatil pozuyla adeta sosyal medyayı salladı. İşte Cansu Dere'nin sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı....