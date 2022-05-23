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Cansu Dere'den flaş Caner Cindoruk açıklaması! Sadakatsiz'in Asya ve Volkan'ı gerçek hayatta aşk mı yaşıyor?

Cansu Dere'den flaş Caner Cindoruk açıklaması! Sadakatsiz'in Asya ve Volkan'ı gerçek hayatta aşk mı yaşıyor?
23.05.2022 13:46

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Sadakatsiz'in final tarihi belli oldu. Kanal D ekranlarında yayınlanan fenomen dizi 60. bölümüyle ekranlara veda ediyor. Final fragmanı geldi. Derin'in iyice delirmesi Asya'yı da şaşırttı. Volkan'ın aşkıyla yanıp tutuşan Derin'in sonu ölüm mü olacak? Uçurumun kenarında kendi kendine sayıklayan Derin'in yardımına yine Asya koştu. Finalde Derin'in ölüp ölmeyeceği ortaya çıkacak. Öte yandan dizi aşkının gerçek olduğu iddia edildi. Peki Cansu Dere ile Caner Cindoruk birlikte mi? Güzel oyuncudan yanıt geldi.

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