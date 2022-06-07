Ünlü oyuncu Cansu Dere, başrollerini Melis Sezen ve Caner Cindoruk ile paylaştığı Sadakatsiz dizisinin final yapmasının ardından tatile çıktı. Deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında tatilden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Deniz kenarında verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınlayan Dere, en cesur haliyle takipçilerinin karşısına çıktı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, Instagram'ı resmen salladı. İşte Cansu Dere'nin sosyal medyaya damga vuran tatil pozu...