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Canlı yayını karıştıran iddia! Arto 'Hülya Avşar'ın yeni sevgilisi onun sevgilisiymiş' dedi Seren Serengil canlı yayında küplere bindi

Canlı yayını karıştıran iddia! Arto 'Hülya Avşar'ın yeni sevgilisi onun sevgilisiymiş' dedi Seren Serengil canlı yayında küplere bindi
22.02.2022 17:08

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Hülya Avşar'ın sevgilisiyle ilgili bomba iddia! Arto 'yeni sevgilisi onun sevgilisiymiş' dedi, Seren Serengil canlı yayında küplere bindi... Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk haberi 12 yıl sonra Avşar kızından geldi. 1982 - 1983 yılları arasında Mehmet Tecirli ile, 1997 - 2005 yılları arasında ise Kaya Çilingiroğlu ile evlenen Hülya'nın, Çilingiroğlu'ndan Zehra adında bir kız evladı var. 58 yaşındaki Hülya yıllar sonra gönlünün kapılarını aşka aşkı, iş insanı Cemal Güzelci ile aşka 'evet' dedi. Arto, Hülya Avşar'ın yeni aşkı Cemal Güzelci ile ilgili bomba bir iddiayı gündeme getirince Serengil karşı çıktı, ortalık iyice gerildi.

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