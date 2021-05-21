Canlı yayında küfürler yağdırmıştı! Gülşah Saraçoğlu'ndan sürpriz Gökhan göz açıklaması…

Gülşah Saraçoğlu'ndan flaş açıklama! Doya Doya Moda yarışmasının jüri üyesi ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, eski sevgilisi Gökhan Göz'ün Instagram canlı yayınında ettiği küfürlerle uzun süre gündem olmuştu. Yayın sırasında ağzını fena bozan Saraçoğlu'ndan beklenmedik bir hamle geldi. Ünlü modacı, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı eski sevgilisi Gökhan Göz'e döndü. İlişkilerini olaylı bir şekilde sona erdiren ünlü çiftin tekrar barışması gündem olurken Gülşah Saraçoğlu'nun konuya ilişkin açıklaması dikkat çekti. "Şimdi bu saatten sonra ikimiz de ilişkimize ve birbirimize emanetiz" ifadelerini kullanarak Gökhan Göz ile barıştığını duyuran Saraçoğlu, açıklamasıyla sevenlerini şaşırttı. İşte Gülşah Saraçoğlu'nun dikkat çeken o açıklaması…

Gülşah Saraçoğlu, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Gökhan Göz'ün Instagram canlı yayında küfürler yağdırmış ve olayın ardından uzun süre gündem olmuştu. Saraçoğlu'ndan aylar sonra yine şaşırtan bir hamle geldi.

AŞKINI SOSYAL MEDYADA İLAN ETTİ

Ünlü modacı, sosyal medya hesabında bir açıklama yayınlayarak olaylı bir şekilde ayrıldığı Gökhan Göz ile barıştığını duyurdu. Saraçoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Evet ilk defa bu açıklamayı yapıyorum… Biz çok badire atlattık yeri geldi birbirimizi kırdık döktük. Yeri geldi ailelerimizi üzdük.

Yeri geldi kariyerlerimizi sarsacak durumlara müsaade ettik. Sevdiklerimiz yakınlarımız bize, "aman yapma etme" dediler. Bu kadar kaosun içinden güçlü çıktığımızı düşünüyorum. Tabii ki kendi kararlarımızı kendimiz veriyoruz...

Ne olursa olsun aramızdaki ilişkimizde asla ama asla yalan olmadı. En azından ben bir kadın olarak, ona hiç̧ oynamadım ve yalan konuşmadım. Benim yalansız riyasız ve delikanlı tarafımı sevdi bu adam... Ben de onu tabi ki... Şimdi bu saatten sonra ikimiz de ilişkimize ve birbirimize emanetiz…

Onun da benim de aslanlar gibi evlatlarımız var, Aslanım Azranur ve Gökalp paşamız... Gerisi boş... Kendi evladımın babası için bir şey diyemem ama Gökhan'ın evlatlarının anası çok kıymetli…

Sakın yanlış̧ bir şey yazmayın ilişkimizle alakalı çocuklarımız var... Aslanlar gibi iki evlat babası... Ben de aslanımın anasıyım... Kimse kimseye yanlış̧ yapmaz bu saatten sonra, çünkü yeterince üzüldük... Derslerimizi aldık…

Umarım her şey güzel gider... Bu mevzudan dolayı kırıp döktüğüm kim varsa, en başta ailelerimiz olmak üzere kalbini kırdığım herkesten... Kendi adıma özrümü borç̧ bilirim... Seni seviyorum Gökhan Göz"