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Canlı yayında korku dolu anlar! Bahar Candan'la tartışan gazeteci Başak Çokan epilepsi krizi geçirdi! Ebru Polat gözyaşlarını tutamadı

Canlı yayında korku dolu anlar! Bahar Candan'la tartışan gazeteci Başak Çokan epilepsi krizi geçirdi! Ebru Polat gözyaşlarını tutamadı
03.03.2022 13:23

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Bahar Candan ile tartışan kadın epilepsi nöbeti geçirdi! Canlı yayında korku dolu saniyeler anbean kameralara yansıdı. Geçtiğimiz haftalarda İbrahim Tatlıses hakkında yaptığı yorumla dikkat çeken Bahar Candan bu kez konuk olduğu programda ortalığı birbirine kattı. Ablası Nihal Candan'ın ardından katıldığı stil yarışması sayesine şöhrete kavuşan Bahar Candan'la tartışmaya tutuşan epilepsi hastası Başak Çokan canlı yayında nöbet geçirdi. Ebru Polat ve Nihat Doğan'ın müdahale ettiği Çokan, apar topar tedavi için hastaneye kaldırıldı. İşte o anlar...

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