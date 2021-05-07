Canan Ergüder '3. kemo bitti' dedi kısacık saçlarıyla ortaya çıktı! İşte meme kanseriyle savaşan Canan Ergüder'in son hali...

Canan Ergüder '3. kemo bitti' dedi kısacık saçlarıyla ortaya çıktı! Meme kanseriyle savaşan Canan Ergüder son haliyle dikkat çekti. Güzel oyuncu son olarak Menajerimi Ara dizisinde Feris karakterine hayat veriyordu.Geçtiğimiz ay meme kanserine yakalandığını açıklayan Ergüder, kemoterapi tedavisindeki 3. aşamanın bittiğini belirterek, "Soranınız çok. Ben iyiyim. Yeni saçsız halime ve saçlarıma alıştım. Her şey yolunda. Daha da başka tiplerimle ileride karşılaşırsınız diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.