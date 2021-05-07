RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Magazin Videoları Canan Ergüder '3. kemo bitti' dedi kısacık saçlarıyla ortaya çıktı! İşte meme kanseriyle savaşan Canan Ergüder'in son hali...

Canan Ergüder '3. kemo bitti' dedi kısacık saçlarıyla ortaya çıktı! İşte meme kanseriyle savaşan Canan Ergüder'in son hali...

Canan Ergüder '3. kemo bitti' dedi kısacık saçlarıyla ortaya çıktı! İşte meme kanseriyle savaşan Canan Ergüder'in son hali...
07.05.2021 16:51
Ana Sayfa 00:41
MSB paylaştı! İmha edilen...
Ana Sayfa 01:05
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Ana Sayfa 05:02
İzmir Çeşme'de çevre katliamı!
Ana Sayfa
EDHO'nun Suzi'si ekranlara...
Ana Sayfa 00:12
Çalışma izin belgesi muafiyet...
Ana Sayfa 02:31
CHP'de tecavüz skandalı! 16...
Ana Sayfa 02:26
Marketten ne almak yasak?...
Ana Sayfa 01:45
Kanuni Sondaj Gemisi yeni...
Ana Sayfa 01:38
Biontech mi? Sinovac mı? Hangi...
Ana Sayfa 01:59
Tam kapanma devam edecek mi?
Ana Sayfa 03:26
Borsa güne nasıl başladı? 7...
Ana Sayfa 01:14
Burcu Biricik’in eşi bakın kim...

Canan Ergüder '3. kemo bitti' dedi kısacık saçlarıyla ortaya çıktı! Meme kanseriyle savaşan Canan Ergüder son haliyle dikkat çekti. Güzel oyuncu son olarak Menajerimi Ara dizisinde Feris karakterine hayat veriyordu.Geçtiğimiz ay meme kanserine yakalandığını açıklayan Ergüder, kemoterapi tedavisindeki 3. aşamanın bittiğini belirterek, "Soranınız çok. Ben iyiyim. Yeni saçsız halime ve saçlarıma alıştım. Her şey yolunda. Daha da başka tiplerimle ileride karşılaşırsınız diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.


Magazin Videoları