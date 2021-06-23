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Can Bonomo ile Öykü Karayel’in minik oğulları Roman sosyal medyanın ilgi odağı oldu!

Can Bonomo ile Öykü Karayel’in minik oğulları Roman sosyal medyanın ilgi odağı oldu!
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Can Bonomo ile Öykü Karayel'in minik oğulları Roman sosyal medyada ilgi odağı oldu! Oyuncu Öykü Karayel ile 2018 yılında nikah masasına oturan Can Bonomo, nisan ayında oğlu Roman'ı kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu tatmıştı. Verdiği bir röportajda oğlunun kendisinde benzediğini belirten Can Bonomo, sosyal medya hesabında minik Roman ile bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncunun "Denizle tanıştı benim güzel oğlum" notunu düştüğü paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Can Bonomo'nun o paylaşımı…


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