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Camdaki Kız’ın Tako’su Hamza Yazıcı’ya gelen mesajlar pes dedirtti! “Beyinleriniz cüce kalbiniz sakat” dedi tek tek ifşa etti

Camdaki Kız’ın Tako’su Hamza Yazıcı’ya gelen mesajlar pes dedirtti! “Beyinleriniz cüce kalbiniz sakat” dedi tek tek ifşa etti
12.07.2021 15:14
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Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'ya gelen mesajlar pes dedirtti! Çok Güzel Hareketler 2 adlı yapımla adını duyuran ve son olarak Camdaki Kız dizisi ile izleyici karşısına çıkan Hamza Yazıcı, gönlünü Şenay Forbes'e kaptırdı. Şimdilerde birlikte tatil yapan ünlü çiftin, sosyal medyada yayınladıkları aşk dolu anları ise magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü çiftin fotoğraflarının gündem olmasının ardından Hamza Yazıcı, beklenmedik bir durumla karşı karşıya kaldı. Sosyal medya kullanıcılarından çirkin mesajlar alan Yazıcı, Instagram hesabında sitem etti. İşte Hamza Yazıcı'ya gelen mesajlar ve ünlü oyuncunun açıklaması…


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