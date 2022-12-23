Camdaki Kız'ın Selen'i Selma Ergeç’in kocası bakın kim çıktı! O da tanıdığımız bir isim...

Selma Ergeç, 1978 yılında Türk bir baba ve Alman bir annenin ilk çocuğu olarak Almanya'nın Hamm şehrinde dünyaya geldi. Babası Adanalı Türk bir doktor, annesi ise Alman bir hemşiredir. Yurt dışında tıp fakültesinde okurken öğretiminin üçüncü yılında Türkiye'ye staja geldi. Öğretimine altı ay ara vermek isterken oyuncu arandığını öğrendiği için tıp fakültesinden ayrıldı.

Best Model of Turkey adlı yarışmada da derecesi olan tescilli profesyonel modeldir. Emre Altuğ'un Gidecek Yerim mi Var şarkısının video klibinde oynadı. Selma Ergeç, oyunculuğa Böyle mi Olacaktı ile başladı, ardından Yarım Elma, Şöhret, Körfez Ateşi, Hırçın Kız gibi dizilerde rol aldı. "Asi" dizisinde "Defne" karakterini canlandırdı. "Sis ve Gece" filminde Uğur Polat'la, "Ses" filminde ise Mehmet Günsür ile başrolü paylaştı. Halide Edib Adıvar'ın bir romanından uyarlanan "Kalp Ağrısı" adlı dizide "Azize" karakterini, "Muhteşem Yüzyıl" adlı dizide de üç sezon boyunca Hatice Sultan'ı canlandırdı.Oyuncu 1,78 boyundadır.

SELMA ERGEÇ VE EŞİ CAN ÖZ

Başarılı oyuncu, 26 Eylül 2015'te Can Öz ile evlendi.