Camdaki Kız'ın Selen'i Selma Ergeç'in eşi bakın kim çıktı o da ünlü! İşte Selma Ergeç'in merak edilen eşi

Selma Ergeç ekranlara bir döndü pir döndü... Bir süredir projelerde yer almayan Selma Ergeç, başrolünde Burcu Biricik'in yer aldığı Kanal D ekranlarının kısa sürede çok sevilen dizisi Camdaki Kız'da canlandırdığı Selen karakteriyle yeniden ekranlarda. Nalan ve Sedat evliliğinin mimarı olan Selen karakterine hayat veren Selma Ergeç, özel hayatını gözlerden uzak tutmak için çabalayan ünlülerimizden. Duru güzellğiyle herkesi büyüleyen Selam Ergeç'in eşinin kim olduğu sorusu yanıt bekliyor. İşte başta Selma Ergeç olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.