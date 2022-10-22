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Camdaki Kız’ın Pera’sı Leyla Feray’ın annesi bakın kim! O da çok ünlü! Meğer Cem Yılmaz’ın büyük aşkı...

Camdaki Kız’ın Pera’sı Leyla Feray’ın annesi bakın kim! O da çok ünlü! Meğer Cem Yılmaz’ın büyük aşkı...
22.10.2022 15:33

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İkimizin Sırrı, Muhteşem Yüzyıl, Ben Onu Çok Sevdim gibi yapımlarda rol alan Leyla Feray, son olarak Camdaki Kız dizisiyle izleyici karşısın çıktı. Kadrosunda Cihangir Ceyhan, Selma Ergeç, Burcu Biricik, Devrim Yakut gibi isimlerin yer aldığı dizide Ressam Pera karakterin, canlandıran oyuncunun hayatı da merak edildi. Feray hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun annesinin kim olduğunu öğrenince şaştı kaldı. Öte yandan Feray'ın kendisi gibi ünlü olan annesinin bir dönem Cem Yılmaz ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Bakın Leyla Feray'ın annesi kimmiş...

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