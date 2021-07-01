Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik'ten iddialı paylaşım! Sere serpe uzandı gören dönüp bir daha baktı

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik bikinili pozu ile sosyal medyayı yıktı geçti! Başrolünü Feyyaz Şerifoğlu ile paylaştığı Camdaki Kız'da Nalan karakterine hayat veren ünlü oyuncu Burcu Biricik, dizinin sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde aldı. Yoğun geçen sezonun yorgunluğunu tatilde atan oyuncu, sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Ünlü oyuncu, siyah bikinisiyle güneşlendiği anlara ait bir karesini Instagram hesabında paylaştı. Biricik'in tatil pozu kısa sürede yoğun ilgi görerek adeta sosyal medyayı salladı. İşte Burcu Biricik'in çok konuşulan o pozu…