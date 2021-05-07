Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’in eşi bakın kim çıktı! Duyanlar şaştı kaldı meğer…

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in eşi bakın kim çıktı! Son dönemin en popüler isimlerinin arasında yer alan Burcu Biricik, dijital platformda yayınlanan Fatma dizisinin ardından oyunculuğuyla gündem olmuştu. Burcu Biricik şimdi ise özel hayatıyla gündeme geldi. Camdaki Kız dizisindeki Nalan karakteriyle televizyon izleyicileriyle buluşan Burcu Biricik'in hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun özel hayatını merak edip araştıran internet kullanıcıları Biricik'in eşini kim olduğunu öğrenince şaştı kaldı. İşte detaylar…