Camdaki Kız'ın Melisa'sı Yüsra Geyik derin göğüs dekolteli süper mini elbisesiyle ortalığı yıktı geçti!

Arka Sokaklar'ın Hüsnü komiserinin kızıydı... Şimdilerde Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Melisa karakteri ile adından söz ettiren Yüsra Geyik derin göğüs dekolteli süper mini elbisesiyle ortalığı yıktı geçti! Sosyal medyayı aktif kullanan Yüsra Geyik, setten paylaştığı fotoğrafı ile dikkatleri üzerine çekti. Ekranlarda büyüyen Yüsra Geyik'in Instagram paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Oyunculuğunun yanısıra güzelliği ile de dikkat çeken Yüsra Geyik'in kaç yaşında olduğu merak ediliyor. İşte başta Yüsra Geyik olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...