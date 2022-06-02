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Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan'ın sır gibi sakladığı eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Kaşla göz arasında çocuk da yaptılar

Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan'ın sır gibi sakladığı eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Kaşla göz arasında çocuk da yaptılar
02.06.2022 16:32

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Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız'ın merakla beklenen Hayri karakterini canlandıran oyuncu geçtiğimiz haftalarda belli olmuştu. Burcu Biricik'in partneri olan isim Cihangir Ceyhan oldu. Adana 01 adlı diziyle hayatlarımıza giren Cihangir Ceyhan aynı zamanda son günlerin en çok aranan isimlerinden biri. Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşım sonrası ortalık karışmıştı. Paylaşımı sonrası evli ve bir çocuk babası olduğu ortaya çıkan Cihangir Ceyhan'ın eşi merak konusu. Cihangir Ceyhan'ın gözlerden uzak tuttuğu eşi herkesi güzelliğiyle kendisine hayran bıraktı. İşte başta Cihangir Ceyhan olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.

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