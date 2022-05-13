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Camdaki Kız’ın Gülcihan’ı Devrim Yakut’un eşi bakın kim çıktı! Ölümden dönmüştü! Hem Eşkıya hem Kurtlar Vadisi’nin yıldızı o oyuncu...

Camdaki Kız’ın Gülcihan’ı Devrim Yakut’un eşi bakın kim çıktı! Ölümden dönmüştü! Hem Eşkıya hem Kurtlar Vadisi’nin yıldızı o oyuncu...
13.05.2022 09:16

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Kanal D ekranlarında yayınlanan ve kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Cihangir Ceyhan, Enis Arıkan gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinde Gülcihan karakterini canlandıran Devrim Yakut'un özel hayatı merak edildi. İzleyiciler, geçtiğimiz ay beynine pıhtı atması sonucu hastanelik olduğunu açıklayan Devrim Yakut ile ilgili araştırmalar yapmaya devam ederken ünlü oyuncunun en çok eşi merak konusu oldu. 27 Mayıs 1968'de Ankara'da dünyaya gelen Yakut'un kendisi gibi oyuncu eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Devrim Yakut'un hem Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da hem de Kurtlar Vadisi'nde rol alan oyuncu eşi...

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