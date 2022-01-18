Camdaki Kız 27. bölüm 2. fragmanı: Bundan sonra babanla birlikte senide yakacağım

Camdaki Kız dizisinin son bölümünde ortalık alev aldı. Son bölümde de fırtınalar estiren Kanal D'nin fenomen dizisi Camdaki Kız’ın 27. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda, Sedat her yerden ayrı ayrı darbe yemektedir. Nalan Sedat'a içindekileri haykırırken bir taraftan da Muzo ile arası açılır. Cavit ise başta Sedat olmak üzere tüm Koroğlu ailesini kıskacına almıştır. Cana ve Sedat yakalanınca artık Cana dayanamaz ve Rafet'in karşısına çıkar. Sedat ve Nalan ise oldukça şaşkındır. Peki Sedat ne yapacak? Rafet ve Nalan bu olaya ne tepki verecek. İşte yeni bölüm fragmanı...