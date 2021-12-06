Çağlar Ertuğrul'un Tamer Karadağlı göndermesine yanıt geldi

Tüm bu yaşananların ardından ne diyeceği merak konusu olan Tamer Karadağlı'dan ilk açıklama geldi. Sabah'ta yer alan habere göre; Karadağlı, konuya ilişkin şunları söyledi: "Espri yapmış çocukcağız. Ben çok büyütmüyorum. Bir alınganlık sözkonusu değil. Bizler onların meslek büyükleriyiz. Onlardan daha tecrübeli ağabeyleriyiz. En ufak bir davranışlarında onlara tepki gösteremeyiz. Genç kardeşlerimize karşı daha fazla toleranslı olmamız gerekiyor. Bir sorun görmüyorum"