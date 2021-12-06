Çağlar Ertuğrul'un Tamer Karadağlı göndermesine yanıt geldi

Dün akşam gerçekleşen Altın Kelebek Ödülleri töreninde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülen Çağlar Ertuğrul, ödül konuşması sırasında Tamer Karadağlı'nın ödül takdimi sırasında Nihal Yalçın ile yaşadığı olaya göndermede bulunmuştu. Ertuğrul, kısa sürede gündem olan hareketinin ardından ise sosyal medyada bir açıklamada bulunarak ünlü oyuncuyu sevdiğini dile getirmişti. Tüm bu yaşananların ardından ne diyeceği merak konusu olan Tamer Karadağlı'dan, Teşlikat dizisinde Serdar karakterini canlandıran Çağlar Ertuğrul'a yanıt geldi. Tamer Karadağlı bakın neler söyledi...