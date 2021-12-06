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Çağlar Ertuğrul'un Tamer Karadağlı göndermesine yanıt geldi

Çağlar Ertuğrul'un Tamer Karadağlı göndermesine yanıt geldi
06.12.2021 18:25 - Son Güncelleme: 06.12.2021 18:30
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Dün akşam gerçekleşen Altın Kelebek Ödülleri töreninde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülen Çağlar Ertuğrul, ödül konuşması sırasında Tamer Karadağlı'nın ödül takdimi sırasında Nihal Yalçın ile yaşadığı olaya göndermede bulunmuştu. Ertuğrul, kısa sürede gündem olan hareketinin ardından ise sosyal medyada bir açıklamada bulunarak ünlü oyuncuyu sevdiğini dile getirmişti. Tüm bu yaşananların ardından ne diyeceği merak konusu olan Tamer Karadağlı'dan, Teşlikat dizisinde Serdar karakterini canlandıran Çağlar Ertuğrul'a yanıt geldi. Tamer Karadağlı bakın neler söyledi...

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Tüm bu yaşananların ardından ne diyeceği merak konusu olan Tamer Karadağlı'dan ilk açıklama geldi. Sabah'ta yer alan habere göre; Karadağlı, konuya ilişkin şunları söyledi: "Espri yapmış çocukcağız. Ben çok büyütmüyorum. Bir alınganlık sözkonusu değil. Bizler onların meslek büyükleriyiz. Onlardan daha tecrübeli ağabeyleriyiz. En ufak bir davranışlarında onlara tepki gösteremeyiz. Genç kardeşlerimize karşı daha fazla toleranslı olmamız gerekiyor. Bir sorun görmüyorum"

Çağlar Ertuğrul’un göndermesine Tamer Karadağlı’dan ilk yanıt! ‘Espri yapmış çocukcağız’ diyen oyuncu bakın neler söyledi

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