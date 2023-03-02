Haberler Magazin Videoları Çağla Şıkel’in yakışıklı oğluna bakın Emre Altuğ’a benzetilen Uzay ilgi odağı oldu! Son hali dikkat çekti

Çağla Şıkel’in yakışıklı oğluna bakın Emre Altuğ’a benzetilen Uzay ilgi odağı oldu! Son hali dikkat çekti

Çağla Şıkel’in yakışıklı oğluna bakın Emre Altuğ’a benzetilen Uzay ilgi odağı oldu! Son hali dikkat çekti
02.03.2023 17:02

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:28
5 yıllık evliliği biten Buğra...
Magazin 00:31
Survivor Berna Keklikler'den...
Magazin 00:44
Mauro Icardi'den herkesin...
Magazin 00:42
Gülşen için istenen ceza belli...
Magazin 00:25
Şevket Altuğ’un eşi Yeşilçam...
Magazin 01:08
Kadir'in Rus kayınvalidesi...
Magazin 00:35
Var Mısın Yok Musun'un Hamdi...
Magazin 00:21
İrem Derici yeni sevgilisiyle...
Magazin 00:20
Mauro Icardi'ye ünlü şarkıcı...
Magazin 01:00
Ozan Orhon minik kızını peş...
Magazin 04:01
Takipçi kaybeden Şeyma'dan...
Magazin 00:07
“Ölüm değilse bizi ayıran;...

1997 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olan ve mankenlikle başladığı kariyerine oyunculuk ile sunuculuğu da ekleyen Çağla Şıkel, 2008 yılında dönemin popüler isimlerinden Emre Altuğ ile nikah masasına oturdu. Şıkel'in 2015'de boşandığı Altuğ ile yaptığı evlilikten Kuzey ile Uzay adından iki evladı oldu. Çocuklarının gelişimiyle yakından ilgilenen Şıkel, verdiği son röportajla gündeme geldi. Cennet Mahallesi dizisi nedeniyle 'Victoria's Secret' defilesinde yer alamadığı iddiasından güzellik sırlarına kadar birçok konuda konuşan ünlü model, "Öncelik çocuklarım ve onların mutluluğu" sözleriyle dikkat çekti. Bunun üzerine Şıkel'in oğulları merak edildi. Babasına benzerliğiyle çok konuşulan Uzay'ın son halini görenler ise "Ne kadar büyümüş" yorumunda bulundu. İşte Çağla Şıkel'in sosyal medyada ilgi odağı olan biricik oğulları...

Magazin Videoları
SON DAKİKA