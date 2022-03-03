Haberler Magazin Videoları Çağla Şıkel’in yakışıklı oğluna bakın Emre Altuğ’a benzetilen Uzay ilgi odağı oldu!

Çağla Şıkel’in yakışıklı oğluna bakın Emre Altuğ’a benzetilen Uzay ilgi odağı oldu!

Çağla Şıkel’in yakışıklı oğluna bakın Emre Altuğ’a benzetilen Uzay ilgi odağı oldu!
03.03.2022 14:04

OTOMATİK OYNAT

Magazin 02:19
Dünyanın ilk SİHA'lı Savaş...
Magazin 00:20
Sosyo'etik' değil!
Magazin 02:34
90'lı yıllara damga vuran...
Magazin 00:32
Ünlü oyuncunun süper minili...
Magazin 00:18
Simge Sağın’dan pencere önünde...
Magazin 00:48
Sadakatsiz 51. bölüm 2....
Magazin 00:10
Songül Karlı'dan göz kırpmalı...
Magazin 07:07
Kerim Tekin'in ölümünde yıllar...
Magazin 00:11
Üstünü giydi altını giymedi!...
Magazin 00:20
Bergüzar Korel eşi Halit...
Magazin 07:59
Arda Kural Yıldız Asyalı...
Magazin 00:45
İkiz bebek bekleyen Seray'dan...

Çağla Şıkel'in yakışıklı oğluna bakın! Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, 2008 yılında nikah masasına oturduğu şarkıcı Emre Altuğ ile 2015'te boşanmıştı. Bu evlilikten Kuzey ve Uzay adında iki erkek çocuğu dünyaya getiren Şıkel, oğullarıyla sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu. Ünlü model, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı aktif kullanan Şıkel, Instagram'da oğlu Uzay'ın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Babası Emre Altuğ'a benzetilen Uzay'ın son hali dikkat çekerken Alişan ve Pınar Altuğ'dan yorumlar peş peşe geldi. İşte Çağla Şıkel'in o paylaşımı ve sosyal medyada ilgi odağı olan Uzay'ın son hali...

Magazin Videoları
SON DAKİKA