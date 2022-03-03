Çağla Şıkel’in yakışıklı oğluna bakın Emre Altuğ’a benzetilen Uzay ilgi odağı oldu!

Çağla Şıkel'in yakışıklı oğluna bakın! Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, 2008 yılında nikah masasına oturduğu şarkıcı Emre Altuğ ile 2015'te boşanmıştı. Bu evlilikten Kuzey ve Uzay adında iki erkek çocuğu dünyaya getiren Şıkel, oğullarıyla sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu. Ünlü model, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı aktif kullanan Şıkel, Instagram'da oğlu Uzay'ın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Babası Emre Altuğ'a benzetilen Uzay'ın son hali dikkat çekerken Alişan ve Pınar Altuğ'dan yorumlar peş peşe geldi. İşte Çağla Şıkel'in o paylaşımı ve sosyal medyada ilgi odağı olan Uzay'ın son hali...