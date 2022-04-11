RAMAZAN İMSAKİYE
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Çağla Şıkel'in oğulları ile plaj keyfi! Ünlülerden yorum yağdı Esra Erol ve Arzum Onan da...

Çağla Şıkel'in oğulları ile plaj keyfi! Ünlülerden yorum yağdı Esra Erol ve Arzum Onan da...
11.04.2022 15:47

OTOMATİK OYNAT

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Çağla Şıkel'in oğulları ile plaj keyfi! Babaları Emre Altuğ'a benzetilen yakışıklı kardeşler Uzay ve Kuzey'e ünlü isimlerden yorum yağdı, başı ise Esra Erol ve Arzum Onan çekti. Kaan Yıldırım ve Deniz Şahin ile adı aşk dedikodularına karışan Çağla Şıkel, 2008 yılında nikah masasına oturduğu şarkıcı Emre Altuğ ile 2015'te boşanmıştı. Bu evlilikten Kuzey ve Uzay adında iki erkek çocuğu dünyaya getiren Şıkel, oğulları ile birlikte küçük bir tatile çıktı. O anlardan kareleri sosyal medya hesabından yayınlayan Çağla Şıkel'ın Instagram paylaşımları kısa sürede gündem oldu. Evlatlarına olan düşkünlüğü ile birlinen Çağla Şıkel'e, "Ne çabuk büyüdüler," "Ne güzelsiniz" , "Harika anne" şeklinde yorumlar yapıldı.

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