Çağla Şıkel’den kötü haber: Yanına kimse giremiyor! İşte Çağla Şıkel’in sağlık durumu...

1997 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olan ve mankenlikle başladığı kariyerine oyunculukla sunuculuğu da ekleyen Çağla Şıkel, hem iş hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. 2008'de nikah masasına oturduğu ve 2015'te boşandığı şarkıcı Emre Altuğ'dan Uzay ile Kuzey adından iki evladı olan Şıkel, son olarak Edis'in kendisine evlenme teklifi ettiği yönündeki haberlerle çok konuşuldu. Ünlü model, şimdi ise kötü bir haberle gündeme geldi. Oğullarından hastalık kaptığını belirten Çağla Şıkel'in sağlık durumu sevenlerini endişelendirdi. Öte yandan Çağla Şıkel yaptığı bir paylaşımda "Affet beni" diyerek annesine seslendi. İşte yanına kimsenin girmediğini dile getiren Çağla Şıkel'in sağlık durumu...