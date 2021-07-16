Çağla Şıkel'den Hadise hayranlarını kışkırtan hareket! Taytını çekti amuda kalktı beklenen yorum gecikmedi. Son günlerde Hadise ile yollarını ayıran Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı ileri sürülen Çağla, Çeşme tatilinden bol bol fotoğraf paylaşıyor. Son olarak turkuvaz taytı ile amuda kalkan ve ardından çenesinin üzerine düşerek talihsiz bir kaza geçiren Çağla Şıkel'in pozuna, takipçilerinden gelen Kaan Yıldırım yorumu dikkatlerden kaçmadı. Şıkel'e bir takipçisi, "Hadise'nin kıyafetine karışan Kaan Bey sizin bu halinize bir şey demiyor mu?" yorumu ile dikkatleri üzerine çekti. Şıkel ise yoruma yanıt vermedi.