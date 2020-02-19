Çağla Şıkel ve Ertuğrul Özkök birbirine girdi! Özkök'ün 'cinsel içerikli kitap' tavsiyesine Şıkel'den sert tepki 19.02.2020 11:13

Ertuğrul Özkök, Çağla Şıkel hakkında yaptığı yorumla magazin gündemine bomba gibi düştü. Özellikle sosyal medyada çok konuşulan Ertuğrul Özkök'ün Çağla Şıkel'e tavsiyesine ünlü manken kayıtsız kalmadı. Ertuğrul Özkök "Çağla Şıkel sekse ara verdiyse ona güzel bir kitap öneririm" ve "Aşka veda tamam, sekse de veda mı?" yazısına Çağla Şıkel sert bir şekilde yanıt verdi...

Yazar Ertuğrul Özkök, manken ve sunucu Çağla Şıkel'in "affetme seminerleri"ne katılmasını köşesinde yorumlamış ve "Yaşadığım tüm kötü anılara teşekkür etmeyi öğrendim. Kimsenin hayatıma dahil olmasını istemiyorum. Şu andan itibaren herhangi bir aşk yaşamam" diyen Şıkel'e "Aşka veda tamam, sekse de veda mı?" diye sormuş ve sözlerine şöyle devam etmişti: Demek ki, son yılların en büyük kadın modası olan 'cinsel ilişkiye ara verme' kararı almış. Eğer öyleyse ona güzel bir kitap tavsiye ederim.

ŞIKEL'İN YANITI SERT OLDU

Çağla Şıkel'den cevap gecikmedi, sosyal medya hesabından yanıt verdi. Bu yazıya çok sinirlenen Şıkel, "Ertuğrul bey bana bir kitap tavsiye etmişsiniz. Müsaade ederseniz ben de size bir kitap tavsiye etmek isterim naçizane."

" İçinde bolca nezaket, kadınlara saygı, kadınlarla nasıl konuşulacağı ve sınırları aşmama konusunda değerli bilgiler var. Kitabin adını hatırlamıyorum şimdi ama yazan benim" şeklinde yanıtladı.

"BÜYÜK İHTİMALLE ÇOK AŞIK OLMUŞUMDUR"

Önceki gün oğullarıyla Akmerkez'de görüntülenen ünlü manken, o sözlere açıklık getirdi: Hiç öyle bir şey yok. Tabii ki hayatıma biri girebilir. Şunu demek istemiştim; herhangi bir aşk yaşamam. Birisini yanımda görmeniz için çok âşık olmam lazım. Bir gün yanımda birini görürseniz, büyük ihtimalle çok âşık olmuşumdur. Saklama falan da olmaz.

ÇAĞLA ŞIKEL KİMDİR?

Çağla Şıkel, 2 Ocak 1979'da, Asuman ve Hüseyin Şıkel çiftinin ikinci çocuğu olarak İstanbul'da doğdu. ... Çağla Şıkel, eğitim hayatına İstanbul'da 1985-1989 tarihleri arasında Ahmet Hamdi Tanpınar İlkokulu ile başlamış ve ilkokul 4. sınıftan itibaren İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda bale eğitimi almıştır.

Çağla Şıkel, 1996 yılında Odessia adlı sinema filminde oynadı ve 1997 yılında Miss Turkey yarışmasında birinci oldu. Sonrasında katıldığı Seyşel Adaları'nda yapılan Miss World 97 güzellik yarışması ile dünya dördüncüsü yani Avrupa Güzeli (Europe's Queen of Beauty) ödülünü aldı.

1997-2003 tarihleri arasında Fransa, ABD, Almanya, Çin, Rusya, Yunanistan, İsviçre ve Mısır'da defilelere çıktı. 2004 yılında Cennet Mahallesi'nde ve 2008'de Görgüsüzler dizisinde oynadı.

Eğitimini aldığı ancak, uzun süre ara verdiği baleye, tam 16 yıl sonra, 11. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde Samsun Devlet Opera ve Balesi dansçılarıyla, "Bach Alla Turca" adlı bale eseriyle, 10-11 Ağustos 2013 tarihlerinde sahne alarak geri döndü. YouTube kanalı üzerinden düzenli olarak videolar yayımlamaktadır.