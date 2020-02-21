Çağla Şıkel kendisine 'cinsel içerikli kitap' tavsiyesinde bulunan Ertuğrul Özkök'e dava açacak mı? 21.02.2020 12:12

Yazar Ertuğrul Özkök, manken ve sunucu Çağla Şıkel'in "affetme seminerleri"ne katılmasını köşesinde yorumlamış ve "Yaşadığım tüm kötü anılara teşekkür etmeyi öğrendim. Kimsenin hayatıma dahil olmasını istemiyorum. Şu andan itibaren herhangi bir aşk yaşamam" diyen Şıkel'e "Aşka veda tamam, sekse de veda mı?" diye sormuş ve sözlerine şöyle devam etmişti: ''Demek ki, son yılların en büyük kadın modası olan 'cinsel ilişkiye ara verme' kararı almış. Eğer öyleyse ona güzel bir kitap tavsiye ederim.'' Bu yazının ardından Çağla Şıkel, Özkök'e dava açacak mı sorusu akıllarda yer etti. İşte Şıkel'in Ertuğrul Özkök'le ilgili açıklamaları...

Ertuğrul Özkök, Çağla Şıkel hakkında yaptığı yorumla magazin gündemine bomba gibi düştü. Özellikle sosyal medyada çok konuşulan Ertuğrul Özkök'ün Çağla Şıkel'e tavsiyesine ünlü manken kayıtsız kalmadı. Ertuğrul Özkök "Çağla Şıkel sekse ara verdiyse ona güzel bir kitap öneririm" ve "Aşka veda tamam, sekse de veda mı?" yazısına Çağla Şıkel sert bir şekilde yanıt verdi...

Yazar Ertuğrul Özkök, manken ve sunucu Çağla Şıkel'in "affetme seminerleri"ne katılmasını köşesinde yorumlamış ve "Yaşadığım tüm kötü anılara teşekkür etmeyi öğrendim. Kimsenin hayatıma dahil olmasını istemiyorum. Şu andan itibaren herhangi bir aşk yaşamam" diyen Şıkel'e "Aşka veda tamam, sekse de veda mı?" diye sormuş ve sözlerine şöyle devam etmişti: Demek ki, son yılların en büyük kadın modası olan 'cinsel ilişkiye ara verme' kararı almış. Eğer öyleyse ona güzel bir kitap tavsiye ederim.

ŞIKEL'İN YANITI SERT OLDU

Çağla Şıkel'den cevap gecikmedi, sosyal medya hesabından yanıt verdi. Bu yazıya çok sinirlenen Şıkel, "Ertuğrul bey bana bir kitap tavsiye etmişsiniz. Müsaade ederseniz ben de size bir kitap tavsiye etmek isterim naçizane."

" İçinde bolca nezaket, kadınlara saygı, kadınlarla nasıl konuşulacağı ve sınırları aşmama konusunda değerli bilgiler var. Kitabin adını hatırlamıyorum şimdi ama yazan benim" şeklinde yanıtladı.

"BÜYÜK İHTİMALLE ÇOK AŞIK OLMUŞUMDUR"

Önceki gün oğullarıyla Akmerkez'de görüntülenen ünlü manken, o sözlere açıklık getirdi: Hiç öyle bir şey yok. Tabii ki hayatıma biri girebilir. Şunu demek istemiştim; herhangi bir aşk yaşamam. Birisini yanımda görmeniz için çok âşık olmam lazım. Bir gün yanımda birini görürseniz, büyük ihtimalle çok âşık olmuşumdur. Saklama falan da olmaz.

ŞIKEL'DEN ÖZKÖKE DAVA AÇIKLAMASI

Beyaz TV'de ekrana gelen "Söylemezsem Olmaz" programının kamerasına konuşan Şıkel, "Dava açacak mısınız?" sorusuna yanıt verdi.

Dava açmamdan daha zor zamanlar yaşıyorum diyen Şikel, "Kendisine verdiğim cevaba gelen yorumları okursanız anlayacaksınız. Ben kimseyle polemiğe giren biri değilim. Benimle ilgili dedikodu veya yorumlarda da hiç yanıt vermem. Ama bu durumda tüm kadınlar adına kendisine bir yanıt vermem gerekiyordu. Yaşına elbette saygım var. Büyüğümdür. Kendisinden bir özür beklentisinde değilim ama tüm kadınlar adına bir özür dilerse bence güzel olur" dedi.