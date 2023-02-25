Çağla Şikel ile Emre Altuğ’un ilk göz ağrı oğulları Uzay kocaman oldu! Görenlerin ağzı açık kaldı

Yalı Çapkını dizisinde Orhan karakterini canlandıran Emre Altuğ, yaklaşık 4 senedir birlikte olduğu manken Çağla Şıkel ile 10 Ağustos 2008 tarihinde bir eğlence mekanında dünyaevine girdi ve bu evlilikten iki evladı oldu. 7 yıllık evliliklerini 10 dakika süren duruşmayla sonlandıran ikilinin büyük oğlu Kuzey, son haliyle gündeme geldi. Altuğ ile Şıkel'in oğlunun son halini görenler dilini ısırırken "Koca delikanlı olmuş", "Çok canlar yakacak", "Maşallah çok yakışıklı" yorumları yapıldı. İşte 7 yıl evli kalan Çağla Şıkel ile Emre Altuğ'un ilk göz ağrısı Kuzey'in son hali...