RAMAZAN İMSAKİYE
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Çağla Şıkel ‘hem anneyim hem baba’ demişti! Emre Altuğ’a benzetilen Uzay’ın son haline bakın!

Çağla Şıkel ‘hem anneyim hem baba’ demişti! Emre Altuğ’a benzetilen Uzay’ın son haline bakın!
21.04.2022 12:21

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Çağla Şıkel 'hem anneyim hem baba' demişti! 2008 yılında nikah masasına oturduğu Emre Altuğ ile 2015'te boşanan Çağla Şıkel, verdiği bir röportajda "Hem parmağını sallayan babayım evde hem de eteğinin arkasına saklandıkları anneyim" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel'in Emre Altuğ ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğulları Uzay ve Kuzey merak edildi. Babası Emre Altuğ'a benzerliğiyle dikkat çeken Uzay'ın son hali ise görenleri şaşkına çevirdi. Yakışıklılığıyla beğeni toplayan Uzay, sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte Çağla Şıkel ve Emre Altuğ'un yakışıklı oğlu Uzay Altuğ...

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