Çağla Şikel çocukları ile eğlenceli anlarını paylaştı!

Ünlü model Çağla Şıkel, 2008 yılında bir eğlence mekanında ünlü model Çağla Şıkel ile dünyaevine girdi. 7 yıl aynı yastığa baş koyan çiftin, bu evlilikten Kuzey ile Uzay adında iki evladı oldu. 2015'te boşanan ikili, özel günlerde çocukları için sık sık bir araya gelerek örnek bir davranış sergiledi. Son olarak Kuzey'in doğum gününde bir araya gelen ikilinin oğulları büyüyüp koca delikanlı oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Şıkel de Kuzey ve Uzay'ın son hallerini takipçileriyle paylaştı. Oğullarıyla keyifli hallerini yayınlayan Şıkel'in paylaşımı kısa sürede gündem olurken Uzay ve Kuzey için "Çok yakışıklılar" yorumu yapıldı. İşte Çağla Şıkel'in o paylaşımı...