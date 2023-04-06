Çağla Şikel çileden çıktı! 13 yaşındaki oğlu Kuzey'in 200 bin TL'lik... | VİDEO

Çağla Şikel, önceki gün oğlu Kuzey ile birlikte Etiler'de alışveriş turundaydı.







Özel koleksiyon ayakkabıların satıldığı mağazada objektiflere yansıyan Şıkel, 13 yaşındaki oğlu Kuzey'in denediği bir ayakkabıyı fiyatını çok pahalı bulduğu için satın almadı.

Ünlü model, bunun yerine ayakkabının fotoğraflarını çekti.







"BÜYÜDÜKLERİNDE ALIRIM"

Mağazadan eli boş ayrılan Çağla Şikel, "Beğendiğimiz ayakkabının fiyatı 200 bin TL. Ben de fotoğrafını çekerek Amerika'daki arkadaşıma attım. Orada uygun fiyata bulursam alırım" deyip ekledi:







"Bu fiyatı bir ayakkabı için vermem. Tabii ki çocuklarıma her istediğini alıyorum ama gelişim çağında olduklarından bir ayakkabıyı fazla giyemiyorlar. Büyüdüklerinde tabii ki alırım."