Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın ayrıldı mı? Çağatay Ulusoy ayrılık iddialarına ne yanıt verdi!

Çağatay Ulusoy-Duygu Sarışın çifti, yine ayrılık haberi gündeme gelmişti... Konuya ilişkin gazetecilerin sorduğu soruları yanıtlayan ünlü çift 'ayrılık iddialarına gülüp geçiyoruz' şeklinde konuştu.
Uzun bir süredir aşk yaşayan Çağatay Ulusoy-Duygu Sarışın çifti, yine ayrılık haberleri ile gündeme geldi.
Bir dargın bir barışık aşk yaşayan çiftin yollarını ayırdığı iddia edildi.
AYRILIK İDDİALARINA İLİŞKİN CEVAP
Haklarında sık sık dedikodular çıkan Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın çifti bir mekan çıkışında görüntülendi.
Ünlü çift, ayrılık iddialarıyla ilgili sorulara 'gülüp geçiyoruz' yanıtını verdi.