Çağatay Ulusoy ile Ece Sükan’ın bir aydır süren gizli aşklarının günyüzüne çıktığı eğlence gecesinden görüntülere ulaşıldı. Çiçeği burnunda aşıkların yanında ise Bensu Soral ile Rıza Kocaoğlu vardı. Dörtlü ekip, sabaha karşı görüntülenince panik yaşadı.