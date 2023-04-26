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Çağatay Ulusoy Ece Sükan ile sobelendi! İkilinin aşk görüntüleri ortaya çıktı! Bensu Soral ve Rıza Kocaoğlu... | Video

Çağatay Ulusoy Ece Sükan ile sobelendi! İkilinin aşk görüntüleri ortaya çıktı! Bensu Soral ve Rıza Kocaoğlu... | Video
26.04.2023 13:18

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Çağatay Ulusoy ile Ece Sükan’ın bir aydır süren gizli aşklarının günyüzüne çıktığı eğlence gecesinden görüntülere ulaşıldı. Çiçeği burnunda aşıkların yanında ise Bensu Soral ile Rıza Kocaoğlu vardı. Dörtlü ekip, sabaha karşı görüntülenince panik yaşadı.

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Takvim'in duyurduğu Ece Sükan ile Çağatay Ulusoy aşkı belgelendi.

32 yaşındaki Ulusoy ile kendisinden 14 yaş büyük Sükan'ın yaklaşık bir ay önce başlayan sürpriz aşkı, arefe gecesi çıktıkları eğlence turuyla ifşa olmuştu.

Anadolu Yakası'ndaki mekandan eğlenen yakışıklı oyuncu ile Ece Sükan'a Bensu Soral ile Rıza Kocaoğlu da eşlik etmişti.

Eğlence mekanından çıkıp soluğu Sükan'ın Arnavutköy'deki evinde alan ekip, VIP minibüsten inerken gazetecileri görünce panikledi.

Ece Sükan, koşarak apartmana girip dairesinin kapısını açarken hemen arkasından onu Çağatay Ulusoy takip etti.

BENSU PLAN DEĞİŞTİRDİ
İkilinin ardından Rıza Kocaoğlu da eve girerken Bensu Soral, aracın içerisinde kaldı. Eşi Hakan Baş'ın kalbinden daha yeni operasyon geçirdiği öğrenilen güzel oyuncu, gazetecileri görünce Ece Sükan'ın evine girmekten vazgeçip araçla oradan ayrıldı.

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